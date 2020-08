Autobahn zeitweise komplett gesperrt : Unfallflucht endet bei Wadgassen auf dem Standstreifen

Saarlouis Weit kam sie mit dem kaputten Auto nicht: Nachdem sie zuvor einen Verkehrsunfall verursacht hatte und weitergefahren war, blieb eine 22-Jährige aus Rehlingen-Siersburg am Samstagabend auf dem Standstreifen der A 620 bei Wadgassen liegen.

Der Unfall hatte sich gegen 21.45 Uhr in Fahrtrichtung Saarbrücken in Höhe der Anschlussstelle Ensdorf ereignet. Vermutlich infolge zu geringen Abstands war die 22-Jährige mit ihrem 1er BMW auf den VW Up einer 29-Jährigen aus Frankreich, aufgefahren. Der VW schleuderte auf die linke Fahrspur, prallte gegen die Mittelleitplanke und kam erst auf dem Standstreifen zum Stehen.