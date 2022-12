Demonstration : Sie demonstrieren für bessere Radwege

Saarlouis Radler im weihnachtlichen Dress hatten sich zu einer Demo des ADFC Saarlouis zusammengefunden.

Rund zehn Radler machten mit weihnachtlicher Musik vor Kurzem auf die schlechten Bedingungen für Radfahrer in Stadt und Kreis Saarlouis aufmerksam. „Momentan gleicht das Radverkehrsnetz eher einem kahlen Tannenbaum“, erläutert Marcel Scherf als Sprecher des ADFC Saarlouis. Diesen kahlen Tannenbaum fuhr der ADFC auch symbolisch in einem Lastenrad durch die Stadt.

In der Stadt Saarlouis soll sich nach einem Beschluss des Ausschusses für Nachhaltigkeit, Ökologie und Verkehr vom 9. November viel in der Stadt Saarlouis für Radfahrende ändern. Der Ausschuss hat ein richtungsweisendes Radverkehrskonzept gebilligt. Der ADFC Saarlouis mahnt an, dass es weiterhin viel Arbeit ist, dieses Konzept umzusetzen. Das Wetter war herrlich und die Stimmung unter den Weihnachtsradlern war gut.