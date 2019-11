Saarlouis Gedrängt geht es eigentlich an jedem Nachmittag oder Abend zu auf dem Saarlouiser Weihnachtsmarkt. Das gehört zum Feeling dazu wie der Glühwein.

Der Saarlouiser Weihnachtsmarkt auf dem Kleinen Markt öffnet am Montag, 25. November, und schließt am Montag, 23. Dezember. Nach Angaben der Veranstalter haben rund 300 000 Menschen den Markt im Advent vergangenen Jahres besucht. „Weihnachtsidylle wie in einem winterlichen Bergdorf - dafür steht der Weihnachtsmarkt in der historischen Festungsstadt Saarlouis“, erklären die Initiatoren. Dort präsentiert sich den Gästen ein Weihnachtsdorf mit über 60 Hütten und Aktionsbereichen, das zuletzt komplett umarrangiert und mit überaus aufwendigen und detailreichen Dekorationen neu in Szene gesetzt wurde.