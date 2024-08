Begründung wirft Fragen auf Dieses Jahr kein Oktoberfest in Wadgassen – wegen der Kommunalwahl?

Mit der „Werbelner Wiesn“ hat der veranstaltende Karnevalsverein „Die Grenobler“ zusammen mit der Wadgasser Verwaltung eines der kulturellen Highlights der Großgemeinde etabliert. In den vergangenen drei Jahren hieß es für hunderte Besucher im Zelt auf dem Werbelner Festplatz „O’zapft is“ zu Schlagermusik und Gaudi auf Bierbankgarnituren – doch nicht in diesem Jahr. In der Wadgasser Rundschau verkündet Bürgermeister Sebastian Greiber: Das Oktoberfest wird 2024 nicht stattfinden. Doch der Grund, den der Verwaltungschef für die Absage nennt, wirft Fragen auf: Ursache seien „die jüngsten Ergebnisse der örtlichen Kommunalwahl“. Wie kann es sein, dass ein Wahlergebnis entscheidet, ob ein privater Karnevalsverein ein Fest veranstaltet oder nicht? Diese Frage haben wir dem Bürgermeister und dem Vorstand der Grenobler gestellt.