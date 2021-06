Saarlouis : Stimmung in der Altstadt ist entspannt

Die Saarlouiser Stadtpolizei war am Mittwochabend gemeinsam mit den Kollegen von der Saarlouiser Polizei auf Kontrollgang in der Altstadt unterwegs. Auch am Freitag und Samstag wird die Stadtpolizei Präsenz zeigen. Foto: lx/Jörg O. Laux

Saarlouis Stadtpolizei und Polizei Saarlouis patrouillieren gemeinsam durch die Altstadt. Damit es gar nicht erst zu unbeherrschbaren Situationen kommt, zeigen die Ordnungskräfte in Saarlouis Präsenz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Laux

Seit Montag ist die Gastronomie in der Saarlouiser Altstadt wieder geöffnet (wir berichteten). Mit dem Feiertag am Donnerstag steht nun auch gleich das erste „lange Wochenende“ in der Altstadt an. Ein Grund, warum die Saarlouiser Stadtpolizei gemeinsam mit der Saarlouiser Polizei dort ab Mittwochnachmittag verstärkt Präsenz zeigt, nachdem die Stadtpolizei bereits am Montag im Rundgang das Gespräch mit den Gastronomen gesucht hat. „Uns geht es darum, ständige Präsenz zu zeigen“, sagt der Leiter der Polizeiinspektion Saarlouis, Michael Klos. Gemeinsam mit den Stadtpolizei-Kollegen vom Saarlouiser Ordnungsamt gehe es darum, die Gastronomen und Gäste vor Ort zu informieren und Fragen zu klären.

Vor dem ersten Rundgang durch die Altstadt erläutert der Chef der Stadtpolizei, Sebastian Broßette, den Kollegen die aktuelle städtische Anordnung und die Regeln in Saarlouis. Getränke dürfen nur an sitzende Gäste an Tischen ausgegeben werden, die Abstände von mindestens 1,5 Metern müssen eingehalten werden, die Gäste müssen getestet, vollständig geimpft oder genesen sein. Der Ausschank alkoholischer Getränke ist nur bis 22 Uhr erlaubt, während außerhalb der gastronomischen Flächen in der Altstadt ab 21 Uhr bis 2 Uhr ein Alkoholverbot gilt. Um 24 Uhr müssen die Terrassen abgebaut sein und um 1 Uhr ist spätestens Feierabend. „Ab 22 Uhr Ausschankverbot bedeutet nicht um Punkt 22 Uhr last order (letzte Runde)“, erläutert Jurist Broßette. Wer dann noch ein alkoholisches Getränk vor sich habe, dürfe das noch austrinken, aber dann sei eben Schluss mit Alkohol.

In zwei gemischten Gruppen aus Stadtpolizei und Polizei geht es dann gegen 18 Uhr zu einer ersten Runde durch die schon gut gefüllte Altstadt. Die Stimmung bei den Wirten und den Gästen ist gut. Endlich wieder Altstadt. Und tatsächlich müssen die Beamten nur in wenigen Kneipen „ein bisschen Tischrücken“, dort wo die Abstände nicht ganz eingehalten werden. Auch werden stichprobenartig die Testzertifikate von Gästen überprüft, wie beispielsweise an der Auberge Marschall Ney. Keine Beanstandungen. Alles kein Problem für Baggio Basim Tafaj vom Marschall Ney. Er freut sich, dass sie wieder geöffnet haben: „Die letzten Tage waren Weltklasse!“, freut er sich über seine Gäste, die, wie überall in der Altstadt, das schöne Wetter zu nutzen wissen. Derweil suchen Polizei und Stadtpolizei das Gespräch mit Wirten und Gästen, beantworten Fragen, geben Tipps. Die Stimmung ist entspannt.

Im weiteren Verlauf des Vorabends zum Feiertag drehen die Einsatzkräfte immer wieder ihre Runden durch die Gassen. Alles bleibt ruhig. „Uns geht es darum frühzeitig vor Ort präsent zu sein, damit es erst gar nicht zu unkontrollierbaren Situationen kommt“, betont Polizeichef Kloß. Dazu führe man ständige Kontrollen mit eigenen Kräften durch.

Koordiniert wird alles von der „kleinen Befehlsstelle“ im Polizeipräsidium Saarlouis. Hier läuft der Funkverkehr zusammen, werden Informationen gesammelt für die Statistik und die Einsätze koordiniert. Bei größeren Menschenansammlungen habe man auch Zugriff auf Verstärkung aus Saarbrücken, „was wir aber nicht hoffen!“

Die Hoffnung wird am Mittwochabend erfüllt. Dabei wird besonders ab 21 Uhr kontrolliert, ob die städtische Anordnung zum Alkoholverbot eingehalten wird, ab 22 Uhr das Alkoholausschankverbot in der Gastro und ab 24 Uhr der Abbau der Terrassen sowie die Einhaltung der Sperrstunde um 1 Uhr. Aufgrund des Alkoholausschankverbots ab 22 Uhr schließen allerdings viele Kneipen bereits vor 1 Uhr. Den Zeitraum des Alkoholverbots außerhalb gastronomischer Flächen ab 21 Uhr bis 2 Uhr habe man übrigens aus Gründen der Verhältnismäßigkeit gewählt, erläutert Broßette. Man habe versucht, möglichst wenig in die Freiheit der Altstadtbesucher einzugreifen. Das Konzept geht dann auch auf. Laut PI Saarlouis am Donnerstagmorgen haben sich „fast“ alle Gaststätten und Gäste in der Altstadt an die Anordnung und die Regeln gehalten. Lediglich bei einigen Gästen habe es etwas Unmut über das Alkoholverbot um 22 Uhr gegeben, aber die meisten sind einfach froh, wieder „einen trinken gehen“ zu können. Fazit des Abends: Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen einen Wirt und ein Coronaverstoß außerhalb der Altstadt, so die PI Saarlouis.

Beim gemeinsamen Rundgang von Stadtpolizei und Polizei Saarlouis in der Altstadt am Mittwochabend wurden auch stichprobenartig die Corona-Tests geprüft, die alle o.k. waren. Foto: lx/Jörg O. Laux