Sozialgeschichte : Zwischen Strohsack und Pferdehaar-Matratzen

„Zu einem ordentlichen Hausstande sind . . .“: Erstaunlich, was auf alten Listen so alles zu finden ist. Diese hier stammt aus dem Jahr 1882. Foto: Dirk Ley

SAARLOUIS Was eine amtliche Liste aus dem Jahr 1882 über die sozialen Verhältnisse jener Zeit in der Region verrät.

Der Erfolg der Sozialdemokraten trotz Druck und Verfolgung zeigte die Brisanz der sozialen Frage im Kaiserreich auf. Ein weiteres Dokument, das von den sozialen Gegensätzen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeugt, ist die Liste „Zu einem ordentlichen Hausstande sind . . .“ aus dem Jahr 1882. Letztere ist ein Nachdruck aus der damaligen Zeit und wurde zu Beginn der 1990er-Jahre in den Astra-Werken Saarlouis entdeckt. Die Auflistung stellt die Bedürfnisse der Arbeiterklasse („a. unbedingt noth­wendig: auch bei den beschränktesten Mitteln“) denen der Mittelschicht („b. wünschenswerth: noch zu dem unter a. Aufgeführten“) entgegen. In den Kategorien Möbel, „Küchengeräthe“ sowie Bettzeug und Wäsche vergleicht die Liste die finanziellen Möglichkeiten der jeweiligen gesellschaftlichen Schichten.

Schauen wir zum Schluss in die Küche. Was das Besteck betrifft, scheint auf den ersten Blick das Gemeinsame zu überwiegen. Doch bei näherer Betrachtung werden die Unterschiede deutlich. So bezahlte eine Familie aus der Unterschicht im Jahr 1882 für Schüssel, Teller, Messer, Löffel sowie Gabeln acht Mark. Eine Familie aus der Mittelschicht gab hingegen 29 Mark für dieselben Küchengeräte aus – mehr als dreimal so viel. Hinzu kamen Gegenstände, die damals nur in bürgerlichen Haushalten auftauchten. Dazu gehörten auch Suppenkessel, Kartoffelreiben, Gewürzdosen sowie Messerkörbchen. Klassenunterschiede zeigen sich auch im Kleinen.