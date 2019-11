Meinung zur Gefahr auf dem Leinpfad : Leider mal wieder typisch

Tourismus-Land Saarland. Das klingt so schön. Und auch im Landkreis Saarlouis bekommen wir in feiner Regelmäßigkeit Erfolgsmeldungen zu diesem Thema.

Dabei hapert es eben doch immer noch daran, dass sich alle Beteiligten das Thema zu Herzen nehmen. Mich erinnert das an eine gut 20 Jahre alte Geschichte in Merzig: Eine richtig teure Anlegestelle für Fluss-Kreuzfahrtschiffe wurde pompös eingeweiht – die Zufahrt dorthin für Busse wurde vom Wasser- und Schifffahrtsamt aber nicht genehmigt. Also musste Gepäck ein Böschung hinuntergetragen werden. Kein Witz.