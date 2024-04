Mobilitätswandel Wann rollen die ersten E-Busse durch den Kreis Saarlouis?

Die Kreisverkehrsbetriebe in Saarlouis (KVS), die für den ÖPNV in der Region zuständig sind, starten den Umstieg vom Verbrennerbus zum Elektromotor. Wie Betriebsleiter Dirk Joris im SZ-Gespräch verrät, sollen die ersten sieben E-Busse in der zweiten Maiwoche in Saarlouis ankommen.