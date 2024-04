Mobilitätswandel Wann rollen die ersten E-Busse durch den Kreis Saarlouis?

Die Kreisverkehrsbetriebe (KVS), die für den ÖPNV in der Region zuständig sind, starten den Umstieg vom Verbrennerbus zum Elektromotor. Wie Betriebsleiter Dirk Joris im SZ-Gespräch verrät, sollen die ersten sieben E-Busse in der zweiten Maiwoche in Saarlouis ankommen. Anfang Juni kämen weitere acht Busse hinzu, sodass spätestens Mitte Juni 15 Fahrzeuge im Linienbetrieb sein sollen, um die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Saarlouis CO2-frei durch die Region zu befördern. Die Gesamtflotte der KVS werde damit auf einen Schlag zu rund 20 Prozent auf Elektroantrieb umgestellt.