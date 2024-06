Kreis Saarlouis Wanderer erkunden die Region im Kreis

Der Saarwaldverein Schwalbach führt am Sonntag, 23. Juni, die zirka elf Kilometer lange Wanderung „Rund um Dalem“ durch. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz vor dem Gemeindesaalbau in Schwalbach. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften zu dem Startpunkt der Tour in Heckendalheim, Am Sportplatz. Gastwanderer sind herzlich willkommen. Eine Schlussrast ist vorgesehen. Weitere Infos unter Tel. (0 68 31) 4 04 01.