Gastro und Genuss Erste Genießertour des Jahres führt zur Teufelsburg

(red) ,,Coffee to go“ heißt „Kaffee zum Mitnehmen“. Angelehnt an diese Wendung, greift der Wanderführer Martin Bambach dies auf und bietet in umweltfreundlicher Richtung auch Touren an – dass man also selbst zum Kaffee hinläuft. Daher lädt Bambach mit der Agentur Erlebnis-Wandern-Saarland am Samstag, 22. April, alle Genießer zur ersten „Go-to-coffee“-Tour des Jahres nach Altforweiler ein. Die Wanderung startet um 11 Uhr vor dem Café „Maison Créative“. Das Torhaus einer mittelalterlichen Burg, das Wandern auf einer Hochebene mit wunderschönen Ausblicken und die Besichtigung der Teufelsburg sind die Höhepunkte dieser Wanderung im Saargau. Die etwa 15 Kilometer lange Runde endet voraussichtlich um 16 Uhr wieder am Ausgangspunkt. Dort ist dann die Einkehr ins „Maison Créative“ geplant. Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt – außer bei Unwetterwarnung. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Im Lauf des Jahres finden weitere GTC-Wanderungen in verschiedenen Regionen des Saarlandes statt.