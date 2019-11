Polizei : Wieder hochwertige Fahrräder aus Geschäft in Wallerfangen gestohlen

Wallerfangen Schon 2015 hatte es einen spektakulären Einbruch in dem Fahrradgeschäft in Wallerfangen gegeben. Nun schlugen erneut Einbrecher zu.

In der Nacht zum Donnerstag ist in das Fahrradgeschäft Ehl in der Wallerfanger Hauptstraße eingebrochen worden. Der oder die Täter erbeuteten elf hochwertige Fahrräder im Wert von mehreren 10 000 Euro, teilt die Polizei mit. Die Ermittler des Dezernats für Eigentumskriminalität gehen davon aus, dass zum Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug, eventuell ein Transporter, verwendet wurde. Der oder die Einbrecher drangen durch die Eingangstür in das Geschäft ein. Elf Fahrräder der gleichen, hochwertigen Marke wurden gezielt mitgenommen; andere, teilweise teurere Räder blieben zurück.