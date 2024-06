Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept Wie sich Wallerfangen vor neuen Fluten schützen will

Dass die Gemeinde Wallerfangen von Überschwemmungen durch Starkregen bedroht ist, steht spätestens seit dem Hochwasser des Pfingstwochenendes außer Frage, das in der Gemeinde vor allem den Ortsteil Ihn flutete. Doch auch in den anderen Gaudörfern kann Starkregen erhebliche Schäden, auch abseits der Bäche, anrichten. Daher arbeitet die Gemeinde bereits seit 2022 an einem örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept, das dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im Jugenddorf Blauloch vorgestellt und an dem Tag einstimmig beschlossen wurde.