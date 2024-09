Creos-Infobabend in Wallerfangen Diese Fragen treiben die Bürger zum geplanten Wasserstoff-Projekt von Creos um

Rollende Bagger auf Feldern und Lkw-Verkehr in den Ortschaften stehen wohl insbesondere der Gemeinde Wallerfangen bald bevor. „Wenn wir mit dem Bau beginnen, dann ist was los auf dem Gau“, kündigt Frank Gawantka vor rund 100 Bürgern und Gemeindevertretern bei einer Infoveranstaltung von Creos in der Walderfingia an. Der Deutschlandchef des Gasnetzbetreibers möchte die Gemeinde auf den für 2026 geplanten Baubeginn einer 20 Kilometer langen Wasserstoffleitung von Leidingen nach Dillingen vorbereiten. Ziel des Projekts: Der Dillinger Hütte ab 2027 eine klimaneutrale, grüne Stahlproduktion ermöglichen.