Kostenpflichtiger Inhalt: Warum das Freibad zubleibt : Kein Plantschen im „Museumsbad“ Wallerfangen

Das Freibad Wallerfangen Mitte Juni von oben: Das Bad bleibt 2020 wegen Corona-Auflagen geschlossen und wird saniert, entschied der Rat. Foto: BeckerBredel

Wallerfangen Mit sechs Wochen Vorlauf erst öffnen, unter hohen Auflagen und Mehrkosten, für nur 400 Gäste? Nein, entschied der Gemeinderat.

Eine „heiße Diskussion“ war es schon im Ausschuss, auch in der Dringlichkeitssitzung des Gemeinderates Wallerfangen mit dem Tagesordnungspunkt „Freibad Wallerfangen in der Saison 2020“ wurden nochmals gut eineinhalb Stunden lang Argumente ausgetauscht.

Das Freibad Wallerfangen bleibt diesen Sommer geschlossen, so entschied es am Ende die Mehrheit im Gemeinderat gegen die Stimmen der CDU (die SZ berichtete). Stattdessen werden rund 180 000 Euro in die drängende Sanierung, vor allem der Technik, investiert.

Rund 240 000 Euro Defizit macht das Freibad in jedem Jahr, trotz rund 100 000 Euro Einnahmen in einer guten Saison, erläuterte Bürgermeister Horst Trenz noch einmal auch den über 20 Bürgern, die die Entscheidungsfindung verfolgten. Nicht öffnen und dafür Geld in Substanz und Erhaltung stecken oder öffnen unter Pandemie-Bedingungen und mit Mehrkosten, die eine Sanierung wiederum aufschieben – diese Fragestellung erläuterte Trenz eingangs. „Wir wissen alle, dass das Bedürfnis der Bürger, im Sommer unser Freibad zu nutzen gerade nach den Einschränkungen der Pandemie groß ist“, erklärte Trenz. Andererseits: „Zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren haben wir nun die Möglichkeit, durch die besondere Situation der Forderung nach Sanierung nachzukommen“, erklärte er; deshalb empfehle die Verwaltung, das Bad geschlossen zu halten und zu investieren.

Man müsse sich auch ansehen, gab Stefan Schirra, Fraktionschef der Koalition SPD/Grüne/Linker, zu bedenken: „Wie läuft das Ganze praktisch ab? Ein Spaßbetrieb wird es sicher nicht werden bei diesen Einschränkungen, kein Toben, kein Plantschen, kein Springen.“ Nur Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken könnten öffnen, für maximal 130 Besucher gleichzeitig; Kleinkind- und Matschbereich sowie Springerbecken und Duschen gar nicht. „Nur für die reinen Schwimmer ändert sich nichts, aber der Großteil der Besucher sind Familien, besonders in den Ferien“, betonte Schirra.

Auf Grund der besonderen Gegebenheiten „der Technik in unserem Museumsbad“, ergänzte Schirra, wäre eine Öffnung erst nach gut sechs Wochen Vorlauf möglich; das bestätigten die anwesenden Schwimmmeister. „Für vier bis sechs Wochen Corona-Schwimmen geben wir dann über 400 000 Euro aus – da gibt es für uns nur eine mögliche Konsequenz: Sanieren, da haben wir mehr davon“, machte Schirra den Standpunkt der Koalition klar.

Gerade nach der Zeit der Einschränkungen müsse man den Familien etwas bieten, hielt Nicole Reiners-Gerard, CDU-Fraktionsvorsitzende, dagegen. „Weitere Lockerungen sind zu erwarten.“ Und die hohen Mehrkosten, für Personal etwa, zweifle sie an: „Muss ich wirklich Sicherheitsfachkräfte im Bad haben?“ Da sei die „Verantwortung des Einzelnen“ gefragt, die Bestimmungen einzuhalten. Auch könne dies das Stammpersonal mit Unterstützung des Fördervereins leisten, befand die CDU. Trenz erinnerte hier daran, dass schon im heißen Sommer 2019 mehrmals die Polizei zum Freibad, auch in anderen Kommunen ausrücken musste, um den Besucherandrang zu bewältigen: „Üblicherweise können rund 3000 Besucher ins Bad, hier reden wir von maximal 400.“

Man befürchte, dass durch die Schließung „noch mehr Badegäste verloren gehen“, ergänzte Reiners-Gerard noch, zudem sei „eine Sanierung auch außerhalb der Saison möglich“. Die Verwaltung könne auch Geld, das für freiwillige Leistungen und Kulturveranstaltungen im Haushalt eingestellt sei, verwenden, um die Mehrkosten im Bad abzudecken. „Zwei Monate Schwimmbetrieb wären möglich“, meinte Reiners-Gerard, „und um Personal zu finden, dafür würde ich mich persönlich einsetzen.“

Schirra hielt ihr jedoch entgegen: „Wir haben das Geld für die Sanierung aber nur, wenn wir nicht öffnen – das haben wohl immer noch nicht alle verstanden!“ Auch Trenz ergänzte: „Wenn wir öffnen, haben wir keinen Cent mehr für die Sanierung.“

„Die Wirtschaftlichkeit kann nicht die alleinige Betrachtung sein, wir wissen alle, dass das Freibad ein Defizit hat“, erklärte Uwe Kammer, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler (FW) dazu, „wir müssen für das Wohl der Bürger sorgen, aber nicht nur für Einzelne.“ Er sehe keinen Grund, an den Zahlen in der Verwaltungsvorlage zu zweifeln. „Fünf bis acht Wochen Öffnung steht einem riesigen Aufwand gegenüber“, meinte Kammer; dabei seien die Folgekosten der Pandemie, auch für den Wallerfanger Haushalt, noch nicht einmal einzuschätzen. Auch sei das Wetter jedes Jahr ein Risiko. „Freibad ja, aber nicht unter den Bedingungen“, sei deshalb die Schlussfolgerung der FW, „unter Abwägung aller Faktoren“.