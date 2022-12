Wallerfangen : Wallerfanger Rat billigt Vaudrevange-Bebauungsplan

Die Sichtachse zur Pfarrkirche St. Katharina soll bei der Neugestaltung des Carrée Vaudrevange erhalten bleiben. Der ehemalige eingeschossige Rewe-Markt wird abgerissen und als Neubau aufgestockt (Archivfoto). Foto: Bodwing Johannes A.

Wallerfangen Ein neues Ratsmitglied steht vor seiner Einführung in Wallerfangen. Doch dies und die Verpflichtung mussten am vergangenen Dienstag wegen Erkrankung der betreffenden Person verschoben werden. Somit konnte der Wallerfanger Rat unter Leitung von Bürgermeister Horst Trenz gleich in die zu beschließenden Tagesordnungspunkte einsteigen.