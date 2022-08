Serie: Wie Kommunen jetzt Energie sparen : Wallerfangen will Straßenlaternen abschalten und auf Weihnachtsbeleuchtung verzichten

In Wallerfangen könnte es nachts bald richtig duster werden: Der Gemeinderat entscheidet über die Abschaltung der Straßenlaternen nachts, die hier auf der Adolphshöhe kürzlich beim Zapfenstreich der Feuerwehr noch hell leuchten. Foto: Rup Foto: Ruppenthal

Wallerfangen Die Energiekrise hat im Saarland weiter Konsequenzen, auch in den Kommunen. Damit die Kosten nicht explodieren, will man in Wallerfangen jetzt umfangreiche Maßnahmen ergreifen.