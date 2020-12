Partnerschaft : Partnerschaft liegt vorerst auf Eis

Wallerfangen Alles war vorbereitet: Wallerfangen und Bertrange in Luxemburg wollten eine Partnerschaft eingehen.Doch dann kam Corona.

Gar nicht so weit weg ist die zweite Partnergemeinde Wallerfangens. Bis Bertrange in Luxemburg sind es ungefähr 70 Kilometer. Dagegen braucht es rund vier Stunden Fahrzeit bis zur etwa 450 Kilometer entfernten ersten Partnerstadt, Saint-Vallier in Burgund. Dieser ehemalige Berg- und Hüttenort steht im deutlichen Kontrast zu Bertrange. Denn der Vorort von Luxemburg Stadt hat zwar nur um die 8300 Einwohner, aber durch die Nähe zur Hauptstadt, gerade einmal 6,5 Kilometer, einen großen Anteil an Zugezogenen mit hohem Einkommen. Dort gibt es unter anderem zwei große Shopping-Malls und ein modern ausgestattetes Rathaus. Aber auch die nationale Ölreserve und das Centre national de recherche archéologique, das Nationale Forschungszentrum für Archäologie Luxemburgs. Bertrange ist die französische Bezeichnung für den Ort im Kanton Luxemburg. Die Fläche beträgt rund 17 Quadratkilometer. Die deutsche Bezeichnung ist Bartringen, luxemburgisch heißt er Bartréng. Der Name geht auf die fränkische Zeit zurück. Die Beziehung zu Bertrange ergab sich vor zwei Jahren. Im Zusammenhang mit der Ortskernsanierung Wallerfangen hatte es einen Ausflug nach Luxemburg gegeben, um sich in Bertrange das Prinzip des Shared-Space anzusehen. Dabei sind Straßenraum und Gehwege nicht mehr streng getrennt, sondern bilden eine Fläche mit Vorrang für Fußgänger. Bei Bürgermeister Frank Colabianchi und Wallerfangens Bürgermeister Günter Zahn stimmte gleich die Chemie. Es kam zum Gegenbesuch aus Luxemburg, und in geselliger Runde sprachen die Gäste die Idee einer Partnerschaft an. Ein paar Begegnungen später, bei denen sich auch der Gemeinderat vor Ort umgeschaut hatte, stellte Günter Zahn im April 2019 dar, dass es Verhandlungen mit Bertrange zur Gründung einer Partnerschaft geben werde. Den einstimmigen Beschluss zur Gründung dieser zweiten Städtepartnerschaft Wallerfangens fällte der Gemeinderat Mitte Dezember 2019. Damals sagte Bürgermeister Horst Trenz, es seien nur noch einige Formalien mit den luxemburgischen Freunden zu klären. „Wir freuen uns sehr, wenn das zustande kommt.“ Auf Nachfrage teilte die Verwaltung nun mit, dass es keinen Partnerschaftsverein geben werde, wie bei Saint-Vallier. Denn Bertrange fehle aufgrund der vielen Zugezogenen die engere Dorfgemeinschaft. Der thematische Schwerpunkt liege deshalb auf Schulen und Kindergärten. Aber die Abläufe seien nun durch Corona ins Stocken geraten, sagte Hauptamtsleiter Volker Bauer. „Im Herbst wollten wir die Partnerschaft besiegeln, das wird womöglich im nächsten Jahr nachgeholt.“