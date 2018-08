später lesen Gemeinderat Wallerfangen senkt Kita-Gebühren Teilen

Der Gemeinderat Wallerfangen hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend mehrheitlich beschlossen, die deutliche Erhöhung der Kita-Gebühren in der Gemeinde wieder abzumildern. Bislang kostete ein Regelplatz 70 Euro, ein Tagesplatz 115 Euro und ein Krippenplatz 260 Euro. Von Nicole Bastong