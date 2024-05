Projekt für 6,2 Millionen Euro Strandfeeling und Umweltschutz – Wallerfangen hat große Pläne für das Freibad

Warmes Wasser in türkisblau, Sand unter den Füßen, Schilf und viele grüne Bäume: Was sich anhört, wie eine Lagune an der Südsee, könnte schon bald Realität mitten in Wallerfangen werden. Denn die Wohn- und Freizeitgemeinde im Kreis Saarlouis sieht für ihr Freibad Großes vor: Es soll ein CO 2 -neutrales Naturbad werden – ohne chemische Zusätze und dennoch kristallklarem Wasser.