Haus in Wallerfangen durchforstet : Einbrecher überraschen Mann mit Buch im Bett und flüchten – Polizei sucht Zeugen

Wallerfangen Während ein Mann (65) in seinem Schlafzimmer ein Buch liest, durchsuchen Einbrecher sein Haus in Wallerfangen und hinterlassen große Schäden. Was bisher bekannt ist.

Einbrecher sind am Samstagabend gegen 21.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Wallerfangen eingestiegen, während der 65-jährige Bewohner im Schlafzimmer ein Buch las. Die Täter hinterließen große Schäden, entwendeten jedoch offenbar nichts, teilt die Polizei-Inspektion Saarlouis mit.

Die Täter kamen offenbar vom Nachbaranwesen über einen Maschendrahtzaun auf das Grundstück des Geschädigten. Dort versuchten sie rund um das Haus mehrere Fenster und Terrassentüren aufzuhebeln. Da ihnen das Öffnen nicht gelang, versuchten sie, die Scheibe der Küchenterrassentür mit einem Betonblumenkübel einzuschlagen, was ebenfalls misslang.

Letztendlich kletterten sie auf das Dach und deckten mehrere Dachziegel ab. Nachdem sie die Dachfolie aufgeschnitten hatten, gelangten sie auf den Dachboden und durchsuchten alle Räume des Wohnbereichs und öffneten die Schlafzimmertür, in dem der Eigentümer im Bett ein Buch las. Daraufhin ergriffen sie die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.