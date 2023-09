Nach Abstimmung im Gemeinderat Wallerfangen ebnet Weg für drei neue Solarparks

Bis 2030 soll durch das 2022 von der Bundesregierung verabschiedete „Osterpaket“ der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch auf mindestens 80 Prozent steigen. Daher setzen auch viele saarländische Kommunen mittlerweile vermehrt auf den Ausbau eigener Solarparks zur regenerativen Erzeugung von Strom und der gleichzeitigen Reduzierung des Verbrauchs fossiler Energieträger. So auch die Gemeinde Wallerfangen, die in ihrer jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates im Jugenddorf Blauloch gleich drei Solarparks auf der Agenda stehen hatte.