Abstimmung im Gemeinderat Wallerfangen äußert Kritik zu Landesentwicklungsplan

Einziger Punkt auf der Tagesordnung bei der jüngsten öffentlichen Sitzung des Wallerfanger Gemeinderates war der Landesentwicklungsplan (LEP) Saarland 2030, zu dem die Kommune Stellung nehmen sollte. Die Sitzung dauerte zwar noch keine 15 Minuten, das heißt jedoch keineswegs, dass die Gemeinde nichts an dem Entwurf zu bemängeln hat. Vor allem in den Bereichen Siedlungsflächenentwicklung und bereits geplanten Vorhaben in der Gemeinde besteht Änderungsbedarf.