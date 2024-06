Rüstiger Fallschirmspringer Mit 90 Jahren aus einem Flugzeug springen? Kein Problem für Waldemar Hector aus Wallerfangen

Unten warteten schon Patrick Hector, ein weiterer Enkel, mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Wallerfangen, der sein Gründungsmitglied mit einem Ständchen empfing. Wenn Opa Waldi, so Gott will, im nächsten Jahr seinen fünften Tandemsprung absolviert, will Patrick Hector als ehemaliger Fallschirmjäger mit bislang 19 Sprüngen auch dabei sein.