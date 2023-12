Zwischen Berufsrisiko und Freude am Job Wie ein Saarländer seinen Alltag im Krisengebiet Israel meistert

Tel Aviv gehört zu den modernsten und attraktivsten Städten im Nahen Osten. In der beliebten Stadt lebt auch Christian Bauer aus Wallerfangen. Doch die sonst so ausgelassene Stimmung, die dort eigentlich herrscht, ist seit dem Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober sehr gedrückt. Dort, „wo normalerweise Tag und Nacht gefeiert wird, ist es sehr ruhig geworden“, erzählt Bauer. „Kneipen, Clubs, Bars und öffentliche Einrichtungen wurden unmittelbar nach Ausbruch des Krieges geschlossen.“ Doch Bauer lebt hier nicht zum Vergnügen. Er ist Militärattaché an der Deutschen Botschaft und als Vertreter der Bundeswehr in dem Land.