Saisonstart in Haus Saargau : „Schwertkämpfer der Blumen“

Haytham Alayik stellt im Haus Saargau aus. Foto: Barbara Hoffmann

Wallerfangen-Gisingen Mit seiner Ausstellung „Schwertkämpfer der Blumen“ startet Haus Saargau in die Veranstaltungssaison 2022.

Die Vernissage in Haus Saargau in Wallerfangen-Gisingen des syrischen Künstlers Haytham Alayik beginnt am Sonntag, 27. März, ab 11 Uhr. Das teilt ein Sprecher des Hauses Saargau in einer Presseankündigung mit.

Mit seiner Ausstellung „Schwertkämpfer der Blumen“ startet Haus Saargau in die Veranstaltungssaison 2022. Das Haus Saargau ist montags bis mittwochs, sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags und freitags von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Haytham Alayik kam vor fünf Jahren nach Deutschland. Seine Werke sind bereits im arabischen Raum bekannt. Gerade in Deutschland und in der regionalen Kunstszene gewinnen seine Werke mehr und mehr an Bedeutung. Seine Bilder sind expressionistisch. In ihnen spiegeln sich die Themen der Kulturen wider.

Der Künstler wurde 1976 in Salamiyah in Syrien geboren. Da er aus einer Künstlerfamilie stammt, malte er bereits im Alter von zehn Jahren. In Beirut studierte er am Französisch-Libanesischen Institut für Schöne Künste-Dinge in den Bereichen Malerei, Bildhauerei und Dekoration, gefolgt von einer Ausbildung am Adham Esmail Institut für Schöne-Künste-Dinge in Damaskus. In seiner Heimatsstadt hatte Haytham Alayik bereits 15 Jahre lang ein eigenes Atelier, das durch den Krieg völlig zerstört wurde.

In Deutschland lebt der Künstler nun seit 2016 und hat an der Kunstakademie Berlin studiert. Für seine ausdrucksstarken Arbeiten verwendet der Künstler Öl- und Wasserfarben, Gouache und Acryl.

Über seine Kunst schreibt er: „Es gibt in diesem Leben einen Krieg gegen die Hässlichkeit, und ich habe eine Waffe: Die Farbe und den Pinsel. Blumen und Frauen sind die Armee der Schönheit. Der Schwertkämpfer der Blumen ist anwesend und zerschlägt die Hässlichkeit auf den Oberflächen der Gemälde.“

Für seine Ausstellung im Haus Saargau hat sich Haytham Alayik etwas Besonderes einfallen lassen: „Von jeder Ausstellung lasse ich immer ein Bild in meinem Atelier, welches ich nicht verkaufe.

Jedes Bild ist für mich wie eine Geschichte, es erzählt mir etwas. Es gibt vier Elemente wie Feuer, Wasser, Luft und Erde. Für mich existiert ein fünftes Element, das heißt Farben. Alles ist vergänglich. Ich gebe dem Denken Unsterblichkeit. Die Erinnerung der Bilder bleibt und gibt den Menschen eine Botschaft mit.“ Es gelten die aktuellen Corona-Reglungen.