Rettungshubschrauber im Einsatz : Unfall in Wallerfangen: Kind (6) von Auto angefahren

Unfall in Wallerfangen: Kind (6) von Auto angefahren

Wallerfangen Am Sonntag hat sich im Wallerfanger Ortsteil Bedersdorf ein Unfall mit einem kleinen Kind ereignet.

Am Sonntag, 22. November, hat sich gegen 15.30 Uhr ein Unfall mit einem sechsjährigen Kind in Wallerfangen ereignet, wie die Polizei Saarlouis mitteilte. Im Kurvenbereich der Margarethenstraße im Ortsteil Bedersdorf ist das Kind auf die Straße gelaufen und wurde von einem Auto erfasst. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 16 war im Einsatz.