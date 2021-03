Corona-Lockdown : Einzelhandel in Wallerfangen fordert konkrete Hilfe und Ansagen

Wallerfangen Der Bürgermeister der Gemeinde Wallerfangen Horst Trenz und Wirtschaftsförderer Jürgen Pohl von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Untere Saar beim Landkreis Saarlouis fordern schnelle Hilfen und konkrete Öffnungsstrategien für die Einzelhändler.

„Die Schließungen im Einzelhandel, Dienstleistungsgewerbe, in Gastronomie und Hotellerie sowie im Kulturbereich führen zu einer schwierigen Wirtschaftslage in Wallerfangen als auch im gesamten Landkreis Saarlouis“, stellt Trenz fest. Er befüchtet, dass in der Folge Leerstände und fehlende Einkaufsmöglichkeiten die Ortszentren negativ verändern. „Auch die Einzelhändler in der Gemeinde Wallerfangen leiden stark unter den derzeit geltenden Maßnahmen“, stellt er fest.