Top-Lokal im Saarland muss schließen Heimliches Aus für Sterne-Restaurant Landwerk

Wer die Nummer des Top-Restaurants „Landwerk“ in Wallerfangen wählt, wird noch nett vertröstet: „Liebe Gäste, wir befinden uns derzeit in den Betriebsferien...“. Doch die Ferien sind längst passé, das mehrfach ausgezeichnete Haus im Saarland aber ist immer noch geschlossen. „Nach den Betriebsferien im Januar gab es eine Betriebsversammlung, bei der uns mitgeteilt wurde, dass wir gekündigt werden“, berichtet Küchenchef Marc Pink auf SZ-Anfrage: „Das war schon ein ziemlicher Schock, schließlich war ich von Anfang an dabei, habe das Restaurant mit aufgemacht und musste es jetzt mit zu machen.“