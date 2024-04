Wallerfangen Klinik soll ein attraktiver Arbeitgeber sein

Ein gravierendes Problem im Gesundheitswesen sei wie in vielen anderen Branchen auch der Fachkräftemangel. „Deshalb wollen wir uns als weltoffener, attraktiver Arbeitgeber präsentieren, denn das ist der Schlüssel, unsere Einrichtungen langfristig zu erhalten“, kündigt er an. So will er vorhandene Mitarbeiter halten und neue hinzugewinnen. Aktuell beschäftigt das St.-Nikolaus-Hospital rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter medizinisches Fachpersonal wie Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten sowie Fachkräfte in der Verwaltung und in der Haustechnik und der Hauswirtschaft.