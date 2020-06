Wallerfangen Das Internet ist längst kein neumodischer Krams mehr. Und auch Menschen über 90 legen Wert darauf. Dem wird eine Initiative gerecht, die jetzt in Wallerfangen gestartet wurde.

Ein 92-Jähriger legte im Seniorenheim Wallerfangen Wert darauf, einen Internetanschluss zu bekommen. Darüber staunt selbst der geschäftsführende Direktor des St.-Nikolaus-Hospitals, Manfred Klein. „Das hätte ich vorher nicht gedacht.“ Aber die Auswirkungen von Corona treiben inzwischen das Interesse an digitalen Medien voran. Dazu gehören aktuell zwei Tablets für die Einrichtung. Die sind in einem ersten Schritt seit rund drei Wochen im Einsatz.

Gemeinsam mit dem Sozialministerium und der Landesmedienanstalt wurde das Konzept dann zur Einsatzfähigkeit gebracht. Wallerfangen war nun das erste Haus dieser Art im Saarland, das mit den Tablets versorgt wurde. Eine weitere Einrichtung wird am 23. Juni in Püttlingen ausgestattet. Das Projekt zeige, „wie viel Medien in dieser Zeit jetzt leisten können“, verdeutlichte Ruth Meyer, Direktorin der Landesmedienanstalt Saarland. Deshalb soll es „in vielen Altenheimen in die Anwendung kommen“.