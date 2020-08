Suche bisher vergeblich : 80-Jähriger aus Rammelfangen bisher nicht gefunden

Rammelfangen Noch immer keine Spur von dem Vermissten aus Rammelfangen.

Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei, DRK und THW am Wochenende auf dem Saarlouiser Gau. Seit Freitag wird der 80-jährige Edgar Philippi aus Rammelfangen vermisst.

Nach Polizeiangaben verließ der an Demenz erkrankte Mann am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr zu Fuß sein Wohnhaus und ist bislang nicht mehr zurückgekehrt. Der Senior leidet an Demenz und ist dringend auf Hilfe angewiesen.