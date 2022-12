Umgestürzter Baum : Stromausfall in 2000 Haushalten in Wallerfangen und Rehlingen-Siersburg

Stromausfall in 2000 Haushalten in Wallerfangen und Rehlingen-Siersburg

Wallerfangen/Rehlingen-Siersburg In den Gemeinden Wallerfangen und Rehlingen-Siersburg war am Donnerstagmorgen zeitweise der Strom ausgefallen. Obwohl die Ursache schnell gefunden war, blieb ein Ort länger vom Netz getrennt.

In Wallerfangen und Rehlingen-Siersburg ist am Donnerstagmorgen zeitweise der Strom ausgefallen. Grund hierfür war laut Energis ein Baum, der aufgrund des stürmischen Wetters im Bereich Wallerfangen auf eine Oberleitung gestürzt war. Dadurch waren insgesamt 2000 Haushalte, auch in den Ortsteilen Gisingen, Oberlimberg und St. Barbara, zeitweise ohne Strom.