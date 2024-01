Geplante Baumfällung bei Ittersdorf Fällung aus optischen Gründen? LfS-Vorhaben sorgt für Ärger bei Anwohnern (mit Fotostrecke)

Nur wenige Meter, bevor man den kleinen Wallerfanger Ortsteil Ittersdorf erreicht, lebt Stefanie Schmitt entlang der B 405 mit ihrer Familie und vier Pferden, die auf der Koppel hinter dem Haus entlang der Straße stehen. Vor allem im Sommer sind ihr Grundstück und die Tiere kaum von der Straße aus zu sehen. Denn nicht nur die Allee, die an ihrem Grundstück vorbei führt, sondern auch zahlreiche dahinter gelegene Bäume, Büsche und Hecken dienen als Sicht- und Windschutz. Doch genau das will der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) jetzt ändern. Insgesamt 23 Bäume hinter der Allee sollen entnommen werden. Das will Schmitt nicht hinnehmen und stellt das gesamte Vorhaben infrage.