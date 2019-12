Von-Papen-Grab : „Sehr bedauerlich“, sagt Wallerfangens Bürgermeister Horst Trenz

Wallerfangen Stimmen aus Wallerfangen zum Diebstahl des Grabsteins von Franz von Papen: Bürgermeister und Ortsvorsteherin äußern sich gegenüber der SZ.

Die Nachricht ist am Dienstag international auf viel Beachtung gestoßen. Ob in Luxemburg, Wien oder Zürich oder in allen Ecken Deutschlands haben sich Zeitungen mit dem Diebstahl des Grabsteins von Franz von Papen vom Friedhof in Wallerfangen beschäftigt. Der war 1932 für rund ein halbes Jahr deutscher Reichskanzler. Die Gruppe „Zentrum für politische Schönheit“ hatte erklärt, die Grabplatte entwendet zu haben, um damit in Berlin ein Zeichen zu setzen. Die Geschichte der frühen 1930er Jahre, als Konservative den Nationalsozialismus ermöglicht hätten, dürfe sich nicht wiederholen. Es wird eine Parallele zu Sympathien in der CDU zur AfD gezogen (wir berichteten).