Frust statt freier Fahrt Sperrung bei Wallerfangen erhitzt die Gemüter

„Es ist eine Frechheit, dass nicht versucht wird, hier eine Lösung zu finden!“ Es sind drastische Worte, die Stefan Schirra, erster Beigeordneter der Gemeinde Wallerfangen, im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung findet. Was läuft schief in der Gemeinde, das eine solche Reaktion hervorruft? Die Antwort liegt buchstäblich auf der Straße: Das Sorgenkind ist die chronisch gesperrte L 170, die Wallerfangen und Dillingen verbindet. Sie musste dieses Jahr in Folge mehrerer Starkregenereignisse und dadurch ausgelöster Hangrutsche immer wieder vollgesperrt werden. Auch aktuell ist sie wieder dicht – und das bereits seit Ende Juni.