Querschnittsgelähmt nach Unfall Spendenaufruf – Sandra will nach Fallschirmsturz wieder stehen und laufen können

Spontan wegfahren, den Großeinkauf machen, das Licht ausschalten oder mal eben was vom Boden aufzuheben ist für die meisten gesunden Menschen im Alltag kein Problem. Doch genau diese Dinge stellen Sandra Lanfranco aus der Nähe von Wallerfangen jeden Tag aufs Neue auf die Probe. Seit sieben Jahren sitzt die 44-Jährige nach einem Unfall im Rollstuhl. Ein Operationsverfahren in Zürich gibt nun Hoffnung, dass sie in Zukunft wieder auf beiden Beinen stehen kann. Die Kosten sind jedoch so hoch, dass die lebensfrohe Kämpferin auf Spenden angewiesen ist.