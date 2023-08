Knödelfest am letzten August-Wochenende Leckere Knödel locken zahlreiche Besucher nach Düren

Sorgten am Samstagabend die Gipfel-Kraxler für die richtige Musik, waren dann Sonntag der Musikverein Saarwellingen, die Spielgemeinschaft Altforweiler-Berus und die Gruppe Gaublech an der Reihe. Und natürlich fanden die Knödel auch an diesem Tag reißenden Absatz. Nicht wenige kamen gar mit Tupperdosen oder mehr oder weniger großen Kochtöpfen, um noch etwas für die Daheimgebliebenen mitzunehmen. Und wie immer waren mittags viel zu früh alle Portionen ausverkauft. Hungrig bleiben musste aber niemand, Alternativen gab es genügend. Und so war das Dürener Knödelfest wieder ein voller Erfolg.