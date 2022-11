Adventsmarkt in Gisingen : Nikolaus beschert die kleinen Besucher an Haus Saargau

Nikolaus und Knecht Ruprecht verteilten Geschenke beim 22. Adventsmarkt der Fördergemeinschaft Gisingen am Haus Saargau. Foto: Bodwing Johannes A.

Gisingen Mit Glühwein oder Kinderpunsch in der Hand und Musik im Ohr zwischen Ständen und Haus Saargau flanieren: So verlief für viele am Sonntag der 22. Adventsmarkt des Fördervereins in Gisingen. Dichtes Gedränge herrschte vor allem am späteren Nachmittag, als sich die Dämmerung über den Ort legte und Lichterketten und bunte Lampen eine besinnliche Stimmung schufen.