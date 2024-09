Riesiger Imageschaden Nach Skandal um „Giftkita“ – so will Wallerfangen Vertrauen der Eltern zurückgewinnen

Wallerfangen · Um den ruinierten Ruf der Kita in Wallerfangen wieder aufzuwerten, will die Gemeinde beim Wiederaufbau der Kita lieber auf Nummer sicher gehen. Wie sie den schlechten Ruf wieder retten will.

17.09.2024 , 09:02 Uhr

Foto: Jana Rupp