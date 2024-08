Zwischen Dillingen und Wallerfangen Nach Hangrutschen auf L 170 – Wasserstoff-Leitung der Creos in Gefahr?

Seit Wochen sorgt die gesperrte Landstraße 170 zwischen Dillingen und Wallerfangen für Unmut bei den Bürgern, die dadurch täglich große Umwege und Verkehrschaos in Kauf nehmen müssen. Grund dafür sind Hangrutsche, von denen die Strecke in der Vergangenheit vermehrt betroffen war. Parallel zu dieser Straße verlaufend plant der Netzbetreiber Creos, eine Wasserstoff-Pipeline zu verlegen, um die Dillinger Hütte von dem französischen Carling aus mit grünem Strom zu versorgen. Doch wie sicher ist es, eine Gasleitung mitten in einen geologisch instabilen Hang zu legen?