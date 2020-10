Kostenpflichtiger Inhalt: Kabarett : Saisonstart für „KiK – Kultur im Krankenhaus“ in Wallerfangen

David Werker kommt 2021 nach Wallerfangen. Foto: Johannes Boventer

Wallerfangen Die Reihe „KiK – Kultur im Krankenhaus“ auf der Kleinkunstbühne in der Caféteria der psychiatrischen Klinik des St. Nikolaus-Hospitals in Wallerfangen startet in eine neue Saison und hat wieder Kabarett im Gepäck.