Polizeibericht : Dillinger provoziert und schießt mit Waffe in die Luft

Die Polizei nahm am Freitagabend einen aggressiven Dillinger in Gewahrsam (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Ittersdorf Wegen eines „psychisch auffälligen“ Mannes, der sich in mehreren Gaststätten provokant und aggressiv verhalten hat, ist es am Freitagabend gegen 20 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Saarlouiser Straße in Ittersdorf gekommen.

Zeugen berichteten zudem, er habe einmal vor einem Café mit einer Waffe in die Luft geschossen.