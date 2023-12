Saarländer berichtet aus der Deutschen Botschaft „Im ansonsten sehr belebten Tel Aviv ist es sehr ruhig geworden“

Christian Bauer aus Wallerfangen ist gerade mal 41 Jahre alt und kann schon jetzt auf eine beachtliche Karriere bei der Bundeswehr zurückblicken. Seit seiner Ausbildung als Luftwaffenoffizier nach dem Abitur war er unter anderem Adjutant bei der NATO und EU in Brüssel sowie fünf Monate im Einsatz in Afghanistan. Aktuell ist er Militärattaché an der Deutschen Botschaft in Tel Aviv, bis er in knapp einem Jahr nach vier Jahren wieder von Israel zurück nach Deutschland kehrt. Im Interview erzählt er von seinem Leben im Krisengebiet.