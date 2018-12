Als zum 1. Januar 2016 der Rufbus auf dem Saargau in der Gemeinde Wallerfangen startete, war die Aufregung groß. Dutzende von Beschwerden erreichten damals die SZ-Redaktion und noch viele mehr das Kunden-Center der Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis (KVS). Groß waren die Vorbehalte, erstmal anrufen zu müssen, bevor der Bus fährt; dazu kamen nicht geringe technische Startprobleme der KVS, die die Anrufe in einem Callcenter außerhalb des Saarlandes entgegennehmen lässt.

Zwei Jahre später kann die KVS aber eine positive Bilanz für den Rufbus in Wallerfangen ziehen: „Rund 350 Fahrgäste nutzen die Linie in Wallerfangen“, sagt Silvia Paulus, Sprecherin der KVS. Eine Auslastung von 62 bis 68 Prozent aller möglichen Fahrten kann sie jeden Monat nachvollziehen, seit der Einführung ist die Auslastung stetig gestiegen. „Das war nur die erste Aufregung“, sagt Paulus heute, „es dauert, bis sich die Leute sich umorientieren, vor allem bei einem ganz neuen System.“ In den letzten Monaten habe es keine einzige Beschwerde mehr gegeben.

In Wallerfangen sind nach Bedarf Fahrten mit der Rufbuslinie 423, einem Kleinbus mit neun Sitzen, möglich, ab Gisingen nach Oberlimberg, Ihn, Leidingen, Ittersdorf, Düren, Bedersdorf und Kerlingen: Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 23.30 Uhr insgesamt zwölf Mal, Samstag und Sonntag sechs beziehungsweise fünf Mal im selben Zeitraum. Ab Januar wird das Angebot aufgestockt: Alle Rufbuskurse bedienen dann auch Ittersdorf, Düren und Bedersdorf. „Das war vorher kein kompletter Rundkurs, weil der Bedarf nicht klar war“, erläutert Paulus.

Wer den Rufbus nutzt, wird von der KVS nicht erhoben; „aber wir bekommen ja Rückmeldung von unseren Fahrern, demnach ist es ganz gemischt.“ Die Spätfahrten, vor allem am Wochenende, nutzen vorwiegend jüngere Kunden, die Mittagsfahrten vor allem Ältere. Die Nachfrage nach den einzelnen Zeiten sei sehr unterschiedlich, sagt Paulus. „Ansatz war ja, dass wenn eine Fahrt besonders gefragt ist, sie auch wieder durch eine reguläre Linie ersetzt wird, das war aber bisher nicht der Fall.“ Festgestellt hat man aber, dass insbesondere Verbindungen von und nach Oberlimberg gut genutzt werden, ein Ort, der vorher schlecht angebunden war, ergänzt Paulus. Als Fazit aus den zwei Jahren Testphase ergibt sich für die KVS auf jeden Fall: „Die Nachfrage zeigt, dass der Rufbus ein adäquates Beförderungsmittel ist. Deshalb wird das Angebot nun auch ausgeweitet.“

So bekommen nun auch Rehlingen-Siersburg und Lebach einen Rufbus. Die Funktionsweise ist auch hier die selbe, ebenso die Rufnummer. Wer die Verbindung im Fahrplan nutzen will, ruft bis spätestens 30 Minuten vor der Abfahrt an und bestellt den Kleinbus.

In der Gemeinde Rehlingen-Siersburg fährt ab Januar die Linie 461 als Rufbus, und zwar täglich fünf Mal. Das Besondere: Erstmals werden so die Gemeinden Rehlingen-Siersburg und Wallerfangen verbunden. „Das war ein ausdrücklicher Wunsch der Gemeinden“, erklärt Paulus, „wir sehen dann, wie weit das wirklich genutzt wird.“ Die 461 startet bei Bedarf alle zwei Stunden am Siersburger „Bahnhof“ und fährt über Gisingen, Rammelfangen und Ihn bis nach Niedaltdorf. Wochentags kann der Bus zwischen neun und 17 Uhr alle zwei Stunden gebucht werden, am Samstag und Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr ebenfalls im Zwei-Stunden-Takt. „Davon erhofft man sich auch die Belebung touristischer Ziele, der Bus hält zum Beispiel auch am Sudelfels in Ihn.“ Bei Fahrt zum Bahnhof Siersburg haben die Kunden zudem die Möglichkeit, in die Linien 411 und 462 umzusteigen oder auch in die Niedtalbahn. Durch den neuen Rufbus 461 wird zugleich das Angebot in Wallerfangen weiter ergänzt.

Ein weiterer Rufbus startet in der Stadt Lebach: Die neue Rufbuslinie 453 fährt in die Lebacher Stadtteile Landsweiler, Eidenborn, Falscheid und Hoxberg und ersetzt dort die Buslinie 463, die nun auf anderer Strecke unterwegs ist. Zudem gibt es bei der Buslinie 473 ein neues Modell: Der Bus fährt alle zwei Stunden von Lebach über Thalexweiler nach Dörsdorf. Bei Bedarf jedoch auch weiter nach Dorf im Bohnental und umgekehrt, allerdings dann als Rufbus, und zwar Montag bis Freitag. „Hier haben wir keinen reinen Rufbus, sondern die Bestellung gilt nur für die Weiterfahrt“, erklärt Paulus, „wir haben uns hier für die Mischform entschieden, da die Auslastung sehr unterschiedlich ist.“

Alle Rufbusfahrten können bei der KVS-Rufbuszentrale unter Tel. (0 68 31) 126 00 60 telefonisch angemeldet werden oder auch online unter www.kvs.de/fahrinfo.