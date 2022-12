Wallerfangen : Rotarier verkaufen Würstchen und tun Gutes

Wallerfangen Der Rotary Club (RC) Merzig-Saarlouis hat auf dem Wallerfanger Weihnachtsmarkt über 2000 Euro für den guten Zweck erlöst. Dabei boten die Rotarier in Zusammenarbeit mit den Dieffler Jägern an zwei Ständen gebratene Würste und Wildsalami sowie Christstollen und Raclette an.

Die Einnahmen kommen den Tafeln zugute. Schon zum elften Mal fand die Kauf-eins-mehr-Aktion in der Lebensmittel-Abteilung des Kaufhaus Pieper statt. Mit vielen spendenwilligen Kunden konnten für die Tafeln in Merzig-Dillingen und Saarlouis auf diese Art und Weise 60 Kisten an haltbaren Lebensmitteln gesammelt werden, die auch umgehend an die Adressaten zur Verteilung weitergeleitet wurden. Der RC Merzig-Saarlouis unterstützt die Tafeln eigenen Worten zufolge schon seit mehreren Jahren sowohl finanziell als auch durch Sachspenden, damit diese in Saarlouis, Dillingen und Merzig eine steigende Anzahl an hilfsbedürftigen Menschen mit Lebensmitteln versorgen können. Die Kundenzahlen der Tafeln sind in diesem Jahr angewachsen. Grund hierfür sind neben einem spürbaren Anteil an Kriegsflüchtlingen vor allem die verbreitete Überlastung durch stark gestiegene Lebenshaltungskosten. Diese führten dazu, dass viele Familien nicht mehr selbst in der Lage sind, für ihren Lebensunterhalt ausreichend aufzukommen, berichten die Rotarier. Der Einzelhandel stelle den Tafeln zwar Obst und Gemüse sowie Frischwaren wie Milchprodukte und Süßigkeiten zur Verfügung. Aber Grundnahrungsmittel wie Reis oder Nudeln würden aufgrund ihrer längeren Haltbarkeit weniger gespendet und fehlten daher im Angebot der Tafeln.