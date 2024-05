Ein „lebender Stolperstein“ Mit ihren Bildern will Rosemarie Horbach an eine Zeit voller Armut erinnern

Wallerfangen · In ihren Bildern zeigt die Malerin Rosemarie Horbach aus Wallerfangen nicht nur Eindrücke von ihren Reisen. In manchen Gemälden wagt sie damit auch einen Blick in die Geschichte ihrer Familie – und damit in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Russland.

24.05.2024 , 16:37 Uhr

„Nordlichter“ ist eines der Lieblingsbilder von Rosemarie Horbach. Foto: Alexandra Broeren

Von Alexandra Broeren