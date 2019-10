Markt schließt : Der Rewe-Markt im Ortskern von Wallerfangen schließt

Wallerfangen Historisches Fabrikgebäude gehört privaten Eigentümern – Gemeinde wünscht sich Erhalt und Nutzung im Sinne der benachbarten Denkmäler

Für die Wallerfanger Bürger dürfte es keine große Überraschung sein: Der sichtbar in die Jahre gekommene Rewe-Markt im Ortskern schließt Ende Dezember 2019. Das bestätigte auf Anfrage eine Pressesprecherin der Rewe Region Südwest. „Der konkrete Termin wird in den nächsten Wochen festgelegt“, teilt sie mit. „Die wirtschaftliche Rentabilität des Marktes ist leider nicht mehr gegeben. Unsere Mitarbeiter werden in die umliegenden Rewe-Märkte übernommen.“