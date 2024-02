Verzögerte Bauarbeiten und gestiegene Kosten So läuft die Sanierung des Wallerfanger Rathauses (mit Fotos)

Beim Eintreten über die provisorische Holztreppe fällt der Blick sofort auf freiliegendes Mauerwerk und herabhängende Kabel. Schnell wird klar: hier wird gearbeitet. Aber nicht wie sonst im Wallerfanger Rathaus üblich am Schreibtisch mit Telefon und Computer, sondern mit lauten Sägen, Hammer und Bohrmaschinen. Schon seit Oktober 2022 sind hier zahlreiche Baufirmen am Werk, um das sanierungsbedürftige Rathaus-Ensemble mit seinen angrenzenden Pavillons auf dem historischen Fabrikplatz wieder in Schuss zu bringen.