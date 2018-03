Wallerfanger Rat spricht über Grünschnitt

Der Gemeinderat Wallerfangen trifft sich am heutigen Donnerstag um 17.15 Uhr zu seiner nächsten Sitzung im Rathaus. Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil der Sitzung stehen unter anderem der Forstwirtschaftsplan und der Stellenplan 2018, Abbrucharbeiten am Kindergarten St. Katharina, die Teiländerung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Zwischen Hospitalstraße und Bungertstraße“ in Wallerfangen, der Bebauungsplan „Wohnanlage Zur Alten Gärtnerei“ sowie die Vereinbarung zwischen der Gemeinde Wallerfangen und der Stadt Dillingen bezüglich der interkommunalen Zusammenarbeit bei der Annahme von Grünschnitt. Beginn ist mit einer Einwohnerfragestunde.